VIDEO Hendrik Agur asub juhtima Ida-Virumaa suurimat õppeasutust

Haridus- ja Teadusministeerium tänab senist direktorit Mati Lukast, kelle ametiaeg kestis kaks aastat ning kelle panus oli kriitilise tähtsusega eestikeelsele õppele ülemineku algatamisel ja elluviimisel. Selle aja jooksul on koolis tehtud sisulisi muudatusi nii personali kui ka struktuuri tasandil. Lukas on värvanud üle saja eesti keelt valdava õpetaja, mis on olnud ülemineku juures võtmetähtsusega. Samuti on uuendatud kooli arengukava ning koostatud konkreetsete tegevuste ja mõõdikutega eestikeelsele õppele ülemineku plaan, mille elluviimist on juba alustatud.

Kooli juhtkond on tegelenud ka õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavuse tagamisega ning on tehtud edusamme õpetajate täiendkoolitamisel. Kui 2023. aastal töötas koolis 51 õpetajat, kes ei vastanud eesti keele oskuse nõuetele, siis 2024. aastaks oli see arv vähenenud 16-ni. Väljakutseid on jätkuvalt, eriti tehnilistes erialades, kus kvalifitseeritud kutseõpetajate leidmine on keeruline, kuid üldainetes on eestikeelse õppe maht saavutatav. Viimastel aastatel on ellu kutsutud olulised arengud, mis loovad tugeva vundamendi edasisteks sammudeks.

Hendrik Aguri tulek toob Ida-Virumaa kutseharidusse värske vaate, kogemused ja sihikindluse, et seniseid muudatusi jätkata ja viia need uuele tasemele.

Hendrik Aguri pöördumine Kohtla-Järve Gümnaasiumi kooliperele

Soovin teiega jagada üht isiklikku, kuid meie kooliga väga tihedalt seotud teadet: olen lõpetamas oma tööpõldu Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktorina ning asun alates augustist juhtima Ida-Virumaa Kutsehariduskeskust.

Meie ühine teekond algas kuus aastat tagasi, mil alustasime uue riigigümnaasiumi rajamist Kohtla-Järvel. “Majakana valgustades, tervet Eestimaad,“ just nagu ütlevad ka laulusõnad meie kooli hümnis. See on olnud väga sisukas ja tähenduslik aeg – koos oleme loonud kooli, mille tugevad väärtused ja väärikas kuvand on andnud paljudele noortele sihi ja enesekindluse.

Olen südamest tänulik kogu kooliperele – õpilastele, õpetajatele, tugimeeskonnale ja lapsevanematele – usalduse ja koostöö eest.

Usun, et just nüüd on aus hetk anda juhtimine üle järgmisele väärikale koolijuhile, kes toob endaga kaasa uusi vaatenurki, aktsente ja arenguid. Inimesi on erinevaid, minule on kool nagu oma armas laps ning küllap olete seda ka märganud. Kuid ma liigun nüüd edasi, aga mitte kaugele – jään tegutsema siia samasse maakonda ja haridusvaldkonda, mis mulle sügavalt korda läheb.

Riigis on käimas kutseharidusreform, mis muudab kutseõppe järjest enam lõimituks üld- ja gümnaasiumiharidusega. See tähendab, et me ei jää võõraks – vastupidi, ma olen kindel, et kohtun oma tulevases rollis tihedalt nii meie kooli kui ka teiste Ida-Virumaa gümnaasiumidega. Koos saame luua rohkem võimalusi noortele – pakkudes mitmekesiseid ja paindlikke õpiteid, mis aitavad igal õpilasel leida just oma tee.

Samas – veel ei ole aeg hüvastijätuks. Meil on ees kevadised riigieksamid, lõpuaktused, koolipeod ja laulupidu. Need on tähtsad hetked, mis väärivad meie jagatud tähelepanu ja pühendumust. Soovin ja palun, et minu edasiliikumise teade ei häiriks kooli igapäevast rütmi – just praegu on vaja keskenduda sellele, et meie abiturientidel oleks tugev ja turvaline periood riigieksamiteks valmistumisel ja kõigil õpilastel väärikas ning rõõmus kooliaasta lõpp. Kõik need olulised asjad viime lõpuni üheskoos.

Soovin teile rahulikku, töist ja sisukat õppeperioodi lõppu. Olen uhke selle teekonna üle, mille oleme koos käinud, ja olen tänulik, et mul on olnud au seda kooli juhtida. Astume koos veel mõned olulised sammud – täis rõõmu, mõtestatust ja lootust.