Narva naine loovutas kelmidele üle 7000 euro

Prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova tõdes, et paraku tuleb seda laadi teateid kelmuste kohta peaaegu iga nädal. Tema sõnul on selliste juhtumite puhul kurjategijate leidmine äärmiselt keeruline. Kuigi ka Ida-Virumaa inimesi on selliste kelmide ohvriteks langenud hulganisti, ei ole politseil praegu ühtegi kahtlusalust. Nimetatud juhtumi puhul ei ole tema sõnul veel teada, kui palju raha oli naine juba enne kaotanud.

Filippova sõnul tuleks inimestel aru saada, et kergeid rikastumisvõimalusi ei ole ning kui tundmatud isikud kellelegi head teenimisvõimalust pakuvad ja paluvad selleks raha üle kanda, siis ülimalt suure tõenäosusega seda raha enam tagasi ei tule, rääkimata lisatuludest. Ta lisas, et inimesed ei tohiks selliste kõnede peale loovutada ka oma isikuandmeid. "On olnud juhtumeid, kus inimesed on saatnud küsijatele isegi pilte oma dokumentidest," sõnas Filippova.