Elektro-Sistemi tegevjuhi Aleksandr Volodtšenkovi sõnul võib kahjustuste põhjal eeldada, et suurem osa poste on saanud viga talvise lumekoristuse käigus. Ta on 99 protsenti veendunud, et see on juhtunud lund lükkavate sõidukijuhtide hoolimatuse või kogenematuse tõttu.