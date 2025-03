Toila volikogu valis revisjonikomisjoni esimeheks vallale teenust osutava ettevõtja

Toila volikogu koalitsioon otsustas seekord jätta revisjonikomisjoni esimehe koha endale, vaatamata sellele, et see on vastuolus hea halduse tavaga. Komisjoni esimehe Janar Tukkija firmad osutavad vallale heakorrateenust.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik / Erakogu