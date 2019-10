President kiitis Iisaku gümnaasiumi Narva laste koolitamise eest

Alutaguse valla Iisaku gümnaasiumisse on tänu seal tegutsevale korvpallikoolile tulnud sel sügisel õppima ka seitse Narva venekeelsetes peredes kasvanud noormeest. Neljapäeval gümnaasiumit külastanud president Kersti Kaljulaidi arvates on see väiksele maagümnaasiumile hea arengusuund.

"See on eestikeelse õppega kool, kus on ruumi üle ja ka õpilaskodu. Siin on olemas tingimused panna muukeelsetest peredest lapsed õppima eesti keeles," ütles president lisades, et muukeelsetest peredest lastele eestikeelse hariduse andmine on suuresti vajalike võimaluste pakkumise probleem. "Siin on ruumi selle lahendamiseks."

President külastas neljapäeval gümnaasiumis saalis toimunud Reinar Halliku korvpallikooli trenni. Vastates laste küsimustele sõnas ta, et temal oli kooliajal põhiliseks pallimänguks rahvastepall. Ta rääkis ka, et tegeleb siiani aktiivselt liikumisega, et hoida keha ja vaimu erksana.

President Kaljulaid põrgatas koos lastega palli ja tegi umbes kolme meetri kauguselt ka ühe pealeviske, mis lauapõrkest korvirõnga läbis.

Narvast pärit Eesti korvpallikoondise endise mängija Reinar Halliku eestvedamisel tegutsev korvpallikool on presidendi sõnul väga tore asi. "Ma sain aru, et see ettevõtmine laieneb ja võetakse juurde ka teisi spordialasid. Väga tore on näha, millise südamega siin on asja aetud," ütles president.