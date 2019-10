Ida-Viru keskhaigla korraldab psühhiaatri vastuvõtte

"Mainitud töökorraldus võimaldab ravimeeskonnal juba enne patsiendi jõudmist psühhiaatri vastuvõtule hinnata ravi ja uuringute vajadust ning teha koostööd eri spetsialistide vahel patsienti jooksutamata," selgitas doktor Hion. "Vaimse tervise õde on raviprotsessi keskne isik. Ravimeeskonna töö on planeeritud selliselt, et kohtumistevahelised ajad oleksid mõistliku pikkusega," lisas ta.