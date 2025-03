Virve Linder: kasutage haruldast võimalust osaleda tasuta koolitustel

Haridus- ja Teadusministeeriumis on valminud uus täienduskoolituse riiklik tellimus, mille raames pakutakse järgneva pooleteise aasta jooksul Eestis üle 1500 tasuta koolituse rohkem kui 26 000 inimesele. Nimekirjas on enam kui 120 koolitust, mis on spetsiaalselt mõeldud Ida-Virumaal elavatele ja töötavatele inimestele. Need koolitused maksavad kinni Euroopa Liidu maksumaksjad.

Ministeeriumi täiskasvanuhariduse poliitika valdkonna juht Ena Drenkhan märkis, et huvilised saavad valida nii kontakt-, hübriid- kui e-koolituste vahel väga erinevates valdkondades. "Arvutikasutusest juhtimiseni ning ehitusest, mehaanikast ja elektroonikast meedia, kaubanduse ja sotsiaaltööni," loetles Drenkhan. "Tasuta pakutavate koolituste arv on suurem kui kunagi varem ning võrreldes mullusega saab osaleda 10 000 inimest rohkem."

Õiglase ülemineku meetme koolituste sihtrühmaks on Ida-Virumaal elavad või töötavad täiskasvanud. Need koolitused toetavad Ida-Virumaa üleminekut kliimaneutraalsele majandusele, näiteks juhtimisalased ja töötleva tööstuse arengut toetavad koolitused. Mõned koolitused toimuvad ka vene keeles ja need hõlmavad erialast eesti keele õpet.

Täpsem info kõigi pakutavate koolituste ja nendele registreerimise kohta on leitav Haridusportaalis.

Ida-Virumaa täiskasvanuhariduse koordinaatori Virve Linderi sõnul on elukestvas õppes osalemine tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas muutunud olulisemaks kui kunagi varem. "Elukestvas õppes osalemine aitab parandada nii individuaalset konkurentsivõimet kui ka toetada ühiskonna üldist arengut," selgitas Linder.

Linder kutsub Ida-Virumaa inimesi tasuta koolitusvõimalusi maksimaalselt ära kasutama. "Ida-Virumaa inimestel on lisaks maakonnas tegutsevate haridusasutuste poolt pakutavatele koolitustele võimalik osaleda ka näiteks Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning Räpina Aianduskooli kursustel. Kokku viib koolitusi maakonnas läbi kümme erinevat haridusasutust," märkis ta.

„Kuna valik võtab tõesti silme ees kirjuks, siis kutsun kõiki huvilisi osalema infotundidesse, mille raames tutvustan põhjalikumalt just Ida-Virumaa inimestele suunatud tasuta koolitusi. Infotunnis selgitan, kellele on koolitused mõeldud, millistes valdkondades on võimalik end täiendada, millised kursused on lähiajal Ida-Virumaal algamas ning kuidas ennast pakutavate koolitustega tulevikus kursis hoida," selgitas Linder.

Esimene virtuaalne infotund on juba esmaspäeval, 31. märtsil, kell 16. Registreeruda saab kuni 29 märtsini siin. Registreerunutele saadetakse nende e-posti osaluslink.

Täpsem info on leitava Facebooki lehel Õppiv Ida-Viru.