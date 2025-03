Ligemale 20 miljonit eurot maksma läinud akusalvesti on 26,5megavatise võimsusega ning 53,1megavatt-tunnise mahutavusega. See hakkas tööle tänavuse aasta alguses vahetult enne Eesti, Läti ja Leedu lahtiühendamist Venemaa elektrisüsteemist. Akud on pärit Lõuna-Korea korporatsioonilt LG Energy Solution, üldehitus- ja elektritööd tegi Eesti Energia Ida-Virumaal paiknev tütarettevõte Enefit Solutions.