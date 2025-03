"Mullu tehtud ekspertiis näitas, et üldiselt on hoone rahuldavas seisukorras, see seisis tühjalt vaid aasta. Sellest hoolimata tuleb lisaks kosmeetilisele remondile ja väiksematele sisetöödele ka elektrijuhtmestik välja vahetada ja katus ära remontida," loetles projekti kureeriv finantsteenistuse juht Aivar Kamal.