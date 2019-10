Viie tuulikuga Purtse park kasvab poole suuremaks

Tellijale

Ühe pikema ajalooga tuuleparkide arendaja AS Raunistal plaanis esialgu oma parki Varjale, kuid kolis siis oma arenduse ümber Purtsesse. Seal põrkusid nende huvid omakorda teise tuuleparke arendava seltskonnaga, mille taga on ärimees Harry Raudvere. Raudvere, kes toona sai loa viie tuuliku püstitamiseks, on enda omad Tartu hoiu-laenuühistu toel Purtse tuulikuparki püsti pannud. Raunistal, kes sai kooskõlastuse 13 tuuliku ehitamiseks, pole koppa veel maasse löönud, kuid lubab seda lähiajal teha.