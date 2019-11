Kohtla-Nõmmel valmis kergliiklustee

"Omavalitsus tellijana on tee vastu võtnud, pingid ja prügikastid on paigaldatud, valgustus põleb, ainult mõned heakorratööd jäid kevadeks lõpetada, sest praegu neid enam teha ei saa," rääkis Toila vallavalitsuse ehitusspetsialist Hannes Lumiste.

Lumiste lubas, et tee hoitakse talvel lumest vaba, kuigi see on mõnevõrra keeruline: "Kuna see tee ristub raudteega, mida praegu ei kasutata, tuleb lund lükata ühelt ja teiselt poolt ning raudteel labidaga ära kühveldada."