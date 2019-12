Tellijale

"Söödavad kuused, sealhulgas ka piparkoogitainast valmistatud, pole midagi haruldast. Olen ka ise selliseid palju kordi teinud, kuid senini vaid väikesi: 20-30sentimeetriseid," räägib ta. "Seekord aga otsustasin teha seni suurima piparkookidest jõulukuuse. See tuli 170 sentimeetri kõrgune ning ma arvan, et see on Eesti kõrgeim söödav kuusk − igatahes ei leidnud ma infot selle kohta, et kusagil veel midagi säärast oleks."