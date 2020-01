Narva jagab maksumaksjate raha kirikutele heldel käel

Ehkki Narva linnajuhid on viimasel ajal korduvalt kinnitanud, et 2020. aasta linnaeelarve on väga pingeline ja raha on vähe ning seetõttu tuleb kokku hoida ja mitmesuguseid tasusid tõsta, pole tehtavad kulutused kõikides valdkondades mõistlikumaks muutunud. Priiskamise ühe näitena võib välja tuua raha jagamise kogudustele. Kusjuures kogudused ise − mõni üksik erand välja arvatud − ei pea seda raha linnalt isegi mitte küsima.