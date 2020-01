Repinskid on nüüd ametlikult lahutatud

Kotka kirjutas neljapäeval sotsiaalmeedias, et eelmine aasta oli tal väljakutseid täis, mida ületades sai ta palju tugevamaks ja teadlikumaks. "Suhte purunemine on emotsionaalselt raske ja valus, kuid valu ja haavatust ei tohi karta, sest nende tunnete kaudu saame vaimselt kasvada ja areneda! Tänan kõiki oma tuttavaid, kes on mind saatnud heade sõnadega ja pakkunud tuge!"