Stalnuhhin nimetas punamonumentide äraviimist sigaduseks

Pärast 2022. aasta 16. augustil Narvas toimunud tanki ja teiste punamonumentide mahavõtmist ja äraviimist, sõimas tollane riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin videoklipis Eesti valitsust fašistideks. Selle eest heitis Keskerakond ta oma ridadest välja.

Esmaspäeval toimunud pressikonverentsil, kus tutvustati Narva uut, koalitsiooni, küsis ERRi ajakirjanik Jüri Nikolajev Stalnuhhinilt, kas ta peab endiselt vabariigi valitsuse liikmeid fašistideks ja kui jah, siis keda konkreetselt ning mida ta arvab Venemaa sissetungist Ukrainasse?

Stalnuhhin püüdis alguses vastustest kõrvale puigelda ja soovitas lugeda kohaliku omavalitsuse korralduse seadust ning tuletas meelde, et kohalikul omavalitsusel on oma ülesanded ja riigi valitsusel on omad.

Seejärel tõdes 63aastane Stalnuhhin, et ta ei ole sellises vanuses, kus inimene saab muuta oma mentaalsust või oma vaateid. "Ma endiselt arvan, et see sigadus, mida siin tekitati teatud päeval, seda polnud vaja teha. Ja inimestega on vaja rääkida. Kõik oleks võinud toimuda rahulikult. Aga kellelgi oli vaja seda teha provokatiivsel kujul, niiviisi, et see oleks hästi valus kõigile, kes siin elavad," ütles ta.

Jüri Nikolajev küsis üle, milline on Stalnuhhini hinnang Ukraina sõja kohta. Stalnuhhin küsis vastu: "Miks te minu käest küsite? Kas minust sõltub midagi seoses selle sõjaga?" lisades hiljem, et ta on sõja vastu.

Stalnuhhin, kellest peaks koalitsioonilepingu järgi saama Narva linnavolikogu esimees, tõdes, et tema vaated ja väljaütlemised mõjutavad linna ja riigivõimu suhteid. "Kuid Eesti põhiseadus garanteerib mulle võimaluse omada oma arvamust. Vaadete eest ei tohi kedagi karistada. Kedagi ei tohi pidada vaenlaseks enne kohtuotsust," ütles ta.

Narva linnapea kandidaat Katri Raik luges värskelt sõlmitud koalitsioonilepingust ette, et mitmele Narva probleemile saab otsida lahendust koostöös vabariigi valitsusega, "Narva on Eesti linn. Viimastel päevadel on tõepoolest Eesti meedias peaaegu kujutatud ette Narvat kui Vene linna või maailma lõppu. Ei ole nii. Andke Narvale võimalus liikuda edasi Eesti linnana!" ütles ta.