Neljapäeva õhtu näitab, kui elujõuline on Narva uus võimuliit

Katri Raik ütles teisipäeva õhtul pärast tema fraktsiooni Respekt mitmetunnist koosolekut, et kuna Stalnuhhin ei ole enam nende koalitsioonipartneri, fraktsiooni Narva 2.0 volikogu esimehe kandidaat, siis jääb koalitsioonilepe praegu jõusse. "On tõesti lihtsam edasi minna, kui see [volikogu esimehe kandidaat] ei ole Mihhail Stalnuhhin. Aga selge on ka see, et koalitsiooni iga osapool valib ise oma kandidaadid. Me ei saa seda ette kirjutada, et need meile meeldivad ja need meile ei meeldi," sõnas ta.