Ida-Viru esimeses üürimajas valmivad talveks näidiskorterid

Kolmkümmend viis aastat tagasi ühiselamuks ehitatud majast, kus aastaid tegutses Voka lastekodu, saab nüüd maakonna esimene üürimaja. 38 korteri seas on nii ühe kui ka kahe magamistoaga variante. Kuigi hoone on kolmekorruseline, tuleb sinna lift, mis eristab Voka üürimaja teistest, sest ka ratastooliga on ligipääs väga hea. Maja hakkavad kütma õhk-vesisoojuspumbad, katusele tulevad päikesepaneelid ja talvel suuremate külmadega lülitub sisse gaasikatel.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik