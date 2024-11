Koalitsioonileppele oli esmaspäev lõunaks oma allkirja andnud 18 saadikut, neist 11 Stalnuhhini fraktsioonist ja seitse Raigi fraktsioonist. Lisaks on üks allkiri antud digitaalselt. Kes selle andis Raik ega Stalnuhhin ei öelnud, kuid kõigi eelduste kohaselt kuulub see tema fraktsiooni senisele aseesimehele Deniss Larchenkole, kes kuulub erakonda Eesti 200.

Mihhail Stalnuhhin ütles, et eelmine fraktsioon "Narva", kellel oli volikogus 21 liiget, lagunes osade liikmete alatu ja reeturliku käitumise pärast. Stalnuhhini sõnul hakkasid nad teiste saadikute selja taga pidama separaatläbirääkimisi ja jäid nüüd kõigest ilma. "See on reeturi palk!" ütles ta.