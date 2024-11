Jõhvi filmilinnaku rajamine algas metsas ruumi tegemisega

Ehitushange sai lõpuks välja kuulutatud

Jõhvi äriparki haldava Ida-Viru investeeringute agentuuri (IVIA) juhi Teet Kuusmiku sõnul laieneb äripark Jõhvi valla kinnitatud detailplaneeringu kohaselt. "Osa metsast säilitame, et tulevane filmilinnak paikneks puude vahel, aga pisut enam kui kümnel hektaril tuleb mets maha võtta," ütles Kuusmik, lisades, et selle eest maksab investeeringute agentuur riigile raadamistasu ligemale 50 000 eurot.

Kogu kompleks peab rahastaja, Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi nõudmise kohaselt olema valmis 20 kuu pärast ehk 2026. aasta augustiks. Teet Kuusmiku sõnul on see ajagraafik väga pingeline, aga sellega tuleb hakkama saada, sest taganemisvõimalust pole.

Linnakusse on kavandatud üle 130 töökoha

Stuudiote kompleks ning töökojad moodustavad Kuusmiku sõnul Eestis ainulaadse tervikliku keskkonna loome- ja filmitööstuse ettevõtetele. "Digi- ja multimeediainkubaatorist saab aga selle valdkonna tehnoloogia start-up-ettevõtete kasvulava Ida-Virumaal. Kuigi tegu on eraldiseisvate objektidega, toetavad mõlemad filminduse valdkonda," on ta varem öelnud.

Inkubaatoritesse on oodatud eelkõige Eestis registreeritud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ning ka ettevõtjad, kellel on idee, kuid ettevõtet veel pole või on see asutamisel. Samuti võib ettevõte olla registreeritud väljaspool Eestit, kuid pärast osalemist programmides tuleb ettevõttel asuda tegutsema Ida-Virumaal.