Selle aasta alguses Lüganuse vallamajas peetud arutelul käidi esimest korda välja mõte, et vald võiks reostunud kaevude omanikke erandkorras rohkem toetada. Mõte tehti teoks ja nüüd ütleb Tanel Liblik (pildil esiplaanil), et just tänu sellele tuleb tal praegu kraanist puhast vett.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik