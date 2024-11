STALNUHHIN LOOBUB VOLIKOGU ESIMEHE KOHAST Raigi ja Stalnuhhini verivärske koalitsioon kaotab liikmeid

Esmaspäeva õhtul otsustas erakonna Eesti 200 juhatus, et nende liige Denis Larchenko, kes on ka Narva volikogu fraktsiooni Respekt aseesimees, ei osale koalitsioonis.

Eesti 200 teatas ühismeedias, et esmaspäeval pressikonverentsil Mihhail Stalnuhhini poolt esitatud seisukohad ei jäta õhku küsimusi selle kohta, kuidas tema näeb sõda, Venemaa rolli ja poliitilist olukorda Euroopas. "Meie ja Mihhail Stalnuhhini väärtusruum ei ühti pea milleski. Ja kuigi võib väita, et kohalik poliitika on vaid teede ja lasteaedade ehitamine, siis väärtused on need, mis inimesi koostööks liidavad. Mihhail Stalnuhhin kinnitas, et tema ei ole oma väärtusi muutnud ja me ei näe võimalust teha temaga koostööd," teatas erakond Eesti 200.

Teates märgitakse, et Mihhail Stalnuhhini öeldu pressikonverentsil kinnitas veelkord, et eestikeelsele õppele üleminekul tema toetusele loota ei tasu. "Mihhail Stalnuhhin rääkis pressikonverentsil müstilisest “vene mentaliteedist”, mida peaks eestikeelsele õppele ülemineku metoodika arvestama. Siin on ilmselt viide sellele, et Narval peaks olema oma haridussüsteem, mis erineb muust Eestist. Sellega ei saa põhimõtteliselt nõustuda," põhjendas Eesti 200, miks nende liige Denis Larchenko oma allkirja koalitsioonileppelt tagasi võtab.

Esmaspäeval kinnitas Katri Raigi fraktsiooni Respekt kuuluv Anton Pratkunas Põhjarannikule, et ei pane oma allkirja selle koalitsioonilepingule.