Kohtla-Järve otsib aukodanikku

Kohtla-Järve linnavolikogu kuulutas välja konkursi aukodaniku leidmiseks. Kohtla-Järve linna aukodanik on füüsiline isik, kellele antakse Kohtla-Järve linnavolikogu otsusega aukodaniku nimetus. See antakse erilise tänuavaldusena linnale osutatud väljapaistvate teenete eest. Igal isikul on õigus esitada konkursile üks kandidaat.