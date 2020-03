Narva tahab südalinna ilmet rikkuvad varemed ära osta ja maha lammutada

Narva linnavalitsus ei suuda juba palju aastaid sundida otse linnasüdames Kosmonaudi tn 6 tühjalt seisva ja laguneva endise ühiselamu omanikku, Rakvere linnas registreeritud OÜd Pak maja lammutama või siis takistama noorukite pääsu hoonesse. Omanik on küll püstitanud hoone ümber raudbetoontara ning esimese korruse akna- ja ukseavad kinni tagunud, ent see ei peata ümberkaudseid poisikesi, kes tarast raskusteta üle ronivad ning mööda maja poollagunenud treppe ja vahelagesid turnimas käivad.

Niimoodi on see kestnud juba palju aastaid. Omanikfirma juhatuses öeldakse, et taraga piiratud territooriumile ja poollagunenud hoonesse tungivad narvalased on ise vastutustundetud.

Ärimees tegi linnale pakkumise

Maakatastri kohaselt on Kosmonaudi 6 paiknev kinnistu täielikult ärimaa. Sellel paiknev viiekorruseline endine ühiselamuhoone ehitati 1956. aastal ning on praeguseks osaliselt lagunenud.

Ettepanekuid on olnud nende aastate jooksul palju, ent seni pole neist asja saanud. Kalle Tull

Tänavu märtsis tegi OÜ Pak Narvale ametliku ettepaneku see kinnistu ühes varemetega ära osta. Populaarsetes kinnisvara ostu-müügiportaalides on see praegu müügis hinnaga 199 000 eurot; varem küsiti selle eest 524 000 eurot.

Firma juhatuse liige Kalle Tull keeldus Põhjarannikule ütlemast, millise hinnaga nad seda kinnistut Narvale pakkusid.

"Ma ei hakka praegu midagi kommenteerima. Vaatame, mis edasi saab ja kuidas asjad kulgema hakkavad. See kinnistu on endiselt müügis ning kes tahab, see võib selle ära osta," märkis Tull. "Mind on kogemus õpetanud, et enne ei ole vaja rääkida, kui midagi tehtud pole. Igasuguseid ettepanekuid on nende aastate jooksul olnud palju, ent seni pole neist asja saanud," lisas ta.

Meer plaanib mingit linnaobjekti

Narva linnapea Aleksei Jevgrafov kinnitas, et Narvale tehti tõepoolest ettepanek nimetatud kinnistu ära osta, ent konkreetseid tingimusi esialgu ei avalikustata.

Riigikogu liige ja Narva linnavolikogu opositsiooni liider KATRI RAIK: FOTO: Matti Kämärä "Narvas on palju varemetes hooneid, mis ootavad kordategemist või siis otsust, et need tuleb lammutada. Kohalikele inimestele on kõige südamelähedasem Gerassimovi-nimeline kultuuripalee Kreenholmi pargis. Vaja on kõiki segase omanikusuhtega ja lagunevaid maju haaravat plaani, millel peab olema volikogu kinnitatud rahaline kate. Praegu on linnapea Aleksei Jevgrafov ajanud segamini iseenda ja linna rahakoti. Kui selgub, et linnapea on ühtede varemete saatust pikemat aega omanikuga arutanud ja tal on idee, mida nende varemetega teha, siis on tegemist isikliku otsusega, mis tuleb ka ise kinni maksta.

Linnapea tegutseb järjekindlalt, justkui volikogu oleks kummitempel, mis tema otsused kinnitab. Samasugune on olnud linnapea käitumine lasteaia Kakuke sulgemisel ja rahvaküsitluse korraldamisel. Nii see jätkuda ei saa. Mulle jääb arusaamatuks, miks ka seekord vaikib volikogu koalitsioon, fraktsioon Kodulinn Narva."

"Jutt on selle hoone võimalikust väljaostmisest ja lammutamisest ning hilisemast territooriumi korrastamisest ja ümberkujundamisest. Mul on olemas ettekujutus sellest, mis sellel territooriumil olla võiks ning kuidas me seda kasutada saaksime," sõnas Jevgrafov uue projekti üksikasjadesse esialgu laskumata.

Jevgrafov märkis, et laekunud ettepanek on tema ja Kalle Tulli vahel peetud kahe aasta pikkuste läbirääkimiste tulemus.

OÜ Pak ettepanek saadetakse edasi Narva linnavalitsuse linnavarakomisjoni ning selle komisjoni otsuse alusel koostatakse volikogule korralduse eelnõu.

Pindi Kinnisvara Ida regiooni juht, Kosmonaudi 6 paikneva kinnistu müüki vahendav maakler Rene Zorin tunnistas, et kinnisvaraportaalides praegu ära toodud hind 199 000 eurot on selle objekti puhul ilmselt kõrgevõitu. "Huvi selle vastu on turul vähe." Zorin usub, et tõenäoliselt küsis omanik Narva linnalt sellest madalamat hinda.

Ajalooga varemed

Nagu Põhjarannik varemgi kirjutanud on, valmis juba aastatel 2001-2002 Kalle Tulli osalusel äriplaan kolme endise Stalini-aegse ühiselamuhoone asemele Narva kesklinna Kosmonaudi tänavale kaubanduskeskuse ehitamiseks.

Soetanud esmalt Kosmonaudi 6 paikneva kinnistu, ei jõudnud ettevõtja linnavõimudega kahe naaberkinnistu asjus kokkuleppele ning nõnda tema äriplaan vaid paberile jäigi. Nimetatud kaks naaberkinnistut aga on teiste ärimeeste käes juba ammu edukalt kasutust leidnud: ühiselamu varemete kõrvale kerkis 2007. aastal praegu edukalt tegutsev Kerese kaubandus- ja ärikeskus.

Samal aastal andsid toonane Narva linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin ja tema kureeritud Narva linna kaubandus-tööstuskoda OÜ-le Pak ja Kalle Tullile Narva linnasüdames asuva näotu hoone eest häbiväärse autasu − skulptor Aivar Simsoni loodud pronkskuju "Sittuv koer".