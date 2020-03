Kaks Kohtla-Järve lasteaeda on valmis lapsi vastu võtma ööpäev läbi

"Ent see ei tähenda, et säärast vajadust ei või tekkida," arutles Tarekese lasteaia direktor Ene Kruzman. "Meie lasteaias pole säärast kogemust seni olnud, aga minul isiklikult on küll: mõned aastad tagasi juhtisin Pääsukese lasteaeda ning meil tegutses seal ka öörühm. Olen väga tänulik õpetajatele, nende abidele ja kokkadele, et nad nõustusid kohe lisatööd tegema, kui selline vajadus peaks tekkima. Viimasel nädalal käib meil kohal umbes 30 last. See on üks kuuendik kõikide laste arvust, kusjuures seitse neist on meie oma töötajate lapsed. Sellest hoolimata käib kogu kollektiiv tööl ning haigestumise ennetamiseks ei hakka me lapsi ühte rühma kokku panema."