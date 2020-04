Koroonapuhang Kiviõli piirkonnas - ühes suguvõsas on viirus tuvastatud 18 inimesel

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul on osadel nakatunutest ka haigussümptomid, kuid need ei ole rasked ja kõik nad on kodusel ravil.

"See on väga suur peresisene haigestumine, lähikontaktsete hulgas on ka sugulasi, mitte ainult ühe leibkonna liikmed," ütles ta. "Kuna neis peredes oli juba varem tuvastatud haigestunuid, siis nüüd tehti testid ka teistele pereliikmetele, mis osutusid positiivseteks."

Muusikuse sõnul oli enamik neist inimestest, kellel koroonaviirus nüüd kinnitust sai, juba varem karantiinis, kuna neis peredes oli juba haigestunuid. "Uute haigestunute lisandumisega pikeneb nende isolatsioooniperiood veel kahe nädala võrra," ütles ta lisades, et terviseamet on teinud selgeks, kust see viirus esimesse perekonda tuli.

Muusikuse sõnul on karantiinis praegu ka nakatunute töökaaslased, kes nendega lähemalt töökohal kokku puutusid. "Kui neil haigussümptomeid pole, siis pole liiga varakult mõtet neid testida, sest see võib anda valenegatiivse tulemuse. Kõik nakatunuga kõrvuti töötanud ei pruugi haigestuda, aga ikkagi peab olema valvas. Kahe nädala möödumisel enne töölenaasmist võib kaaluda testi tegemist, aga seda otsustab perearst," selgitas ta.

Muusikus lisas, et osades ettevõtetes töötavad inimsed maskides ja nii on nakatumise võimalus väiksem.

Tema sõnul on nakatunute nimed edastatud politseile, kes jälgib, et nad täidaksid karantiini reegleid. Soovi korral on haigestunute nimed edastatud ka kohalikule omavalitusele, et see aitaks neile toiduaineid ja muid vajalikke asju koju toimetada.

Arkadi Popov: olukorda ei tasu üledramatiseerida

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht doktor Arkadi Popov ütles keskpäeval toimunud pressikonverentsil, et ei soovi Lüganuse vallas tekkinud olukorda üledramatiseerida. "Epidemioloogid teevad usinat tööd selleks, et lokaliseerida kolded. Inimestega on võetud ühendust ja välja selgitatud kõik kontaktsed inimesed," sõnas ta märkides, et ei näe praegu, et musta stsenaariumit, et Kiviõli piirkonnast võiks kasvada sellise ulatusega koroonaviiruse levikuala nagu Saaremaal. "Kindlasti mitte!"

Popov märkis, et Lüganuse vallas nakatunute puhul ei saa rääkida ühest sündmusest, kus nakatunud oleksid olnud korraga kõik koos. "Aga kuna lähedased suhtlevad omavahel üsna tihedalt, siis paraku tekib ka nakatumine," märkis ta lisades, et inimene, kes on nakatunud peab käituma vastutustundlikult, et tema sugulased jääksid terveks.

Kiviõli lasteaed jääb kinni 8. maini

Reedel teatas terviseamet, et Kiviõli lasteaia Kannike töötajal ja kahel tema pereliikmel tuvastati koroonaviirus. Marje Muusikuse sõnul ei olnud nakatunu õpetaja, vaid tugipersonali hulka kuuluv töötaja, kes otseselt lastega ei tegelenud.

Nädalavahetusel lasteaaia ruumid puhastatakse ja deinfitseeritakse. Lüganuse vallavalitsus otsustas reedel jätta lasteaia suletuks kuni 8. maini. Juhul, kui selle perioodi jooksul positiivseid teste lähikontaktsete hulgas ei avastata, alustab laseaed pärast tähtaja möödumist tavapärast tööd.

Vajadusel avatakse sellel perioodil elutähtsat teenust tagava lapsevanema tarvis üks valverühm, mille lapsed ja personal on pideva jälgimise all. Lapsevanem tõendab, et on elutähtsa teenuse tagaja, laps peab olema terve.

Lüganuse vallavolikogu esimees Risto Lindeberg sõnas, et lähipäevil tuleb leida lahendus, mida teha nende lastega, keda vanematel pole võimalik koju jätta. Eelmisel nädalal käis lasteaias 24 last. Umbes pooed neist vajavad Lindebergi sõnul kindlasti lasteaiateenust.

Praeguse seisuga ei ole Lüganuse vallavõimud Lindebergi sõnul koroonaviiruse puhangu tõkestamiseks täiendavate lokaalsete piirangute kehtestamist arutanud.