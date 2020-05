Kohtla-Järve kultuurikeskuses asuti elektrisüsteeme uuendama

Remonditöid tegeva munitsipaalettevõtte OSK Grupp juht Leonid Hokkonen sõnas, et need tööd olid plaanis juba möödunud aastal, ent mitmesugustel põhjustel tuli need edasi lükata.

"Põhimõtteliselt see väga suur töö ei ole, kuid ära tuleb teha palju pisiasju," selgitas ta. "Mõningates kohtades tuleb välja vahetada või paigaldada lisaelektrikaablid, hoone renoveerimise ajal jäid mõningad pistikupesad maandamata ning see võib mõjutada kallihinnaliste seadmete tööd jne. Tundub, nagu oleks tegemist vaid pisiasjadega, kuid neid on palju. Seepärast on praegune olukord, mil majas ei toimu mingeid üritusi, suur pluss: elektrikutel pole vaja oma tööd kellegi järgi sättida ja oodata ürituste vahele jäävaid aegu, vaid saavad neile antud ülesandeid kavakohaselt täita."