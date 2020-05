Jõhvi kooli kolimissaaga jätk: uus võimalus leiti Jaama tänavalt

"Hariduse valdkonnas toimuva eest vastutava abivallavanemana on mul hea meel öelda meie kogukonna liikmetele ning Jõhvi põhikooli õppurite vanematele, et Jõhvi vald on jõudnud kokkuleppele aadressil Jaama 10 oleva maja uue omanikuga, kes tõesti raskel ajal ning kogukonna tõelise patrioodina oli nõus andma selle maja Jõhvi põhikooli asenduspinnana Jõhvi vallale üürile kaheks aastaks," ütles abivallavanem Aleksei Naumkin.

Tema sõnul on üüri maksumus tunduvalt madalam, võrreldes varem Riigi Kinnisvara ASi Viru tn 5a hoone eest küsitud hinnaga. "Omanik jäi ka nõusse, et õppetöö parema korraldamise eesmärgil võetakse mõned mittekandvad seinad maha. Selles majas on olemas keldriruumid, mida võib kasutada garderoobina, samuti on olemas toidu jagamise ruum," rääkis Naumkin.