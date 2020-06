Keskerakond heitis Jõhvi vallavolikogu esimehe erakonnast välja

Riigikogu liige ja Keskerakonna Jõhvi osakonna esimees Martin Repinski sõnas, et reegel, et oma erakonnakaasi ei umbusaldata, peab kehtima. "Sümboolselt näitasime ka teistele erakonna liikmetele, et keskerakondlasi kaitstakse ja niimoodi käituda ei tohi," ütles Repinski tuues esile, et East rikkus põhimõtteid juba viimastel kohalikel valimistel, kui konkureeris Keskerakonnaga valimisliidu Jõhvi koosseisus.