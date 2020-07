Jõhvi hakkab sügisel lemmikloomakalmistu arendajat otsima

Kalmistu tarbeks on eraldatud 3000ruutmeetrine ala Kotinuka külas vana suletud prügila naabruses.

Ettevõtmise võimaliku keskkonnamõju eelhinnangust selgus, et võimalikud keskkonnamõjud on seotud peamiselt olemasoleva metsatee kasutamisega juurdepääsuteena, täpsemalt võib see mõju avaldada tee lähistel kasvavatele kaitsealustele taimedele.