109 päeva Manila lennujaamas lõksus olnud jõhvilane: see sõit läks mulle igas mõttes kalliks maksma

Kuna mul polnud Manilas hotelli broneeringut (lendasin Cebule), avatud on vaid kallid viietärnihotellid Hilton, Ritz jt, ei jätku mul raha, et seal kaks nädalat elada. Isegi kui mul piisavalt raha oleks olnud, siis tõenäoliselt karantiini pikendatakse ning mul pole seal teha midagi muud kui lihtsalt hotellis istuda. Seepärast otsustas ta mind tagasi saata."

Asjaolude pantvang

Roman ei usu, et too töötaja AirAsia lendude peatamisest teadlik ei olnud ega teadnud, et Romanil tuleb lennujaama jääda. Pärast vestlust lahkus too ametnik vaikides, Romani passi aga jättis tolliteenistuse ülemus enda kätte, selgitades, et reisija jääb lennufirma hoole alla − firma on vastutav tema riigist väljatoimetamise eest. Pass antakse pärast seda talle tagasi.

"Hiljem astusid minu juurde AirAsia esindajad ning andsid teada, et lennufirma on katkestanud rahvusvahelise ühenduse Filipiinidega ning mul tuleb kaks nädalat karantiini lõppu oodata. Oma küsimusele, kuhu ma võin lennata, kuulsin vastuseks, et kas tagasi riiki, kust ma olin tulnud (Tai), või oma elukohariiki. Ühekordne Tai viisa oli juba ära kasutatud, järelikult võisin naasta vaid Eestisse.

Mul paluti minna tagasi lennujaama saabumisalasse ning oodata väljalendu, täpsustades, et süüa pean ma ostma oma raha eest, nagu ka lennupileti tagasi kodumaale. Restoranid tol hetkel enam ei töötanud ning süüa sai osta vaid väljastpoolt terminali, abiks AirAsia turvatöötaja − kõik küsimused käisid tema kaudu, sest mingeid lennufirma esindajaid ei tulnud, kuna vedusid ei toimunud ning lennujaama valmistuti samuti sulgema."

Roman tunnistas, et teda tabas šokk, kui ta sai teada, et tal tuleb veeta lennujaamas kaks nädalat. Lubanud midagi välja mõelda, läksid lennufirma töötajad minema ning Roman ei näinud neid pärast seda kaks kuud.

Hullem kui vanglas

"Turvatöötajad keerasid ühe metallpingi ümber ning ütlesid, et ma võin selle peal lesida," meenutas Roman. "Ent see oli ribiline, pealegi töötab terminalis vahetpidamata kliimaseade ning metall läheb seetõttu väga külmaks. Peale selle on seal ööpäevaringne valgustus. Magada õnnestus mul vaid paar tundi, pidevalt ärkasin kas jaheduse või iga 15 minuti tagant mängima hakanud valju muusika tõttu üles."

Asjaolude pantvang sai lennufirma kulul siiski lõuna- ja õhtusööki, peaaegu alati ühte ja sama: riisi ja liha. Kuni tal veel raha oli, tellis Roman toitu kas kohapeale või ostis seda lennujaamast. Kui jõud oli juba raugemas, avaldas ta Facebooki grupis "Venelased Filipiinidel" palve tuua talle värskeid puuvilju. Inimesed vastasidki tema palvele ning tõid talle paaril korral toitu ja hakkasid tema kohta infot levitama.

Koju naasnud, ei olnud Roman "kuulsusest" huvitatud ning keeldus algul intervjuud andmast, ent nõustus oma loo lõpuks siiski ära rääkima, olles veendunud, et just meediakära aitas tal koju naasta ning võib-olla tuleb tema kogemus kellelegi kasuks.

"Veendusin, et abiks on vaid avalikkuse tähelepanu: sotsiaalvõrgustik ja meedia − need on reaalne jõud. Muide, ma polnud seal ainsana hädas − lennujaamas elas veel kolm eri riikidest pärit hädalist, neist igaühel ise põhjus. Nemad ootavad seal senimaani."