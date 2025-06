VIDEO ja PILDIGALERII Jõhvi kergejõustikuõhtu pakkus niru ilma trotsides haaravaid spordihetki

Jõhvi kergejõustikuõhtu peakorraldaja Mati Lilliallik julges arvata, et tulemused jäid 10-15 protsenti lahjemaks sellest, kui oleks ilus ilm olnud. "Aga kohal oli väga võimas [kergejõustiklaste] koosseis ja need sportlased, kes kohale tulid, on hästi südamlikud ja aupaklikud väikese koha Jõhvi suhtes. Enamik neist on lubanud tagasi tulla, kui nende ala edaspidi kavas on," sõnas ta.