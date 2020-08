Puru elanikud saavad uue kergliiklustee

Abilinnapea Vitali Borodini sõnul on see teelõik suhteliselt lühike − umbes kolmsada meetrit, ulatudes haigla juurest vana lennujaamani, kaasa arvatud pöördekoht −, ent põhjustab juba pikka aega suurt peavalu: jalakäijad ja jalgratturid liiguvad seal sageli mööda sõiduteed, tekitades liiklusohtlikke olukordi.

Muidugi ei muutu olukord nimetatud lõigul väga kiiresti: tänavu algab projekteerimine, ehitajate leidmiseks on kavas konkurss korraldada ja samuti ehitust alustada tuleval aastal. Vitali Borodin on veendunud, et tänu uuele teele kasvab liiklusohutuse tase nimetatud lõigul märkimisväärselt.