Kalevi tänava kapitaalremont lõpetatakse, Kaevuri tänaval lapitakse auke

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko rõhutas, et Kalevi tänava ja Järveküla tee rekonstrueerimise projekt on juba olemas. Linnavalitsuse majandusteenistus on ette valmistamas riigihanke dokumente ning tööde tegija püütakse leida juba sel aastal. "Kui kõik läheb kiiresti ja edukalt, siis võib-olla alustatakse remonti juba sel aastal," täpsustas ta. "Ent kui ettevalmistusprotsess hilissügiseni kestab, siis alustame kevadel. Igal juhul oleme seadnud eesmärgiks lõpetada kõik kavandatud tööd tuleva aasta oktoobriks."