Ööpäeva jooksul tuvastati koroonaviirus veel viiel Ida-Virumaa inimesel

Viiest uuest nakatunust neli on seotud varem haigestunud Estonia kaevanduse kaevuritega. Üks neist on kolleeg ja kolm lähikontaktsed.

Ühe uue haigusjuhtumi allikad on praegu veel selgitamisel. Kogu Eestis tuvastati ööpäevaga seitse uut haigestumist.

Ida-Virumaal on viimase nädala jooksul haigestunud üle 30 inimese. Uus puhang hakkas levima 8. augusti õhtul baaris Jõhvi Kelder olnud seltskonnast, kelle seas olid nii Estonia kaevanduse töötajad kui ka Jõhvi põhikooli õpetajad.

Koroonaviiruse leviku tõttu reedest esialgu nädalaks ajaks töö peatanud Estonia kaevanduses on tänaseks nakatunud 13 töötajat ja lisaks seitse nende pereliiget või tuttavat. Koroonaviirus on tuvastatud viiel Jõhvi põhikooli õpetajal.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ütles laupäeval Põhjarannikule, et haigetega kokkupuutunud lähikontaksete arv läheneb paarisajale.

Ta märkis, et lähinädalad määravad, kuivõrd suureks seekordne koroonapuhang Ida-Virumaal võib kasvada. "Inimesed on ikka ringi liikunud ja suhelnud teistega aimamata, et nad on juba nakatunud. Iga uue haigestunuga kasvab ka märgatavalt lähikontaksete ring," tõdes ta. "Järgnevatel nädalatel tuleks olla väga tähelepanelik ja viibida võimalikult vähe siseruumides koos võõraste inimestega. Kohtumised, mis pole hädavajalikud, tasub praegu ära jätta. Tahaks, et maakonnas enne kooli algust numbrite kasv peatuks," ütles ta.

Viiruse leviku pidurdamiseks keelustas Ida prefekt Tarvo Kruup alates laupäevast alkoholimüügi Ida-Virumaa meelelahutuasutustes ajavahemikus kella 23st-6ni.

Peaminister Jüri Ratas edastas pressiteate vahendusel, et toetab Ida-Virumaal maakonnapõhist öise alkoholimüügi piirangu sisseviimist. „Nakkuskolded Ida-Virumaal kinnitavad juba varasemalt teadlaste poolt välja toodud tõsiasja, et COVID-19 on nii-öelda pidude haigus. Palju inimesi tihedalt koos suletud ruumis loovad koroonaviiruse levikule eriti soodsad eeldused. Alkohol paraku soodustab riskikäitumist ja COVID-19 nakkuse ülekandumist,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Tartu maakonna näitel näeme, et pärast alkoholimüügi piirangu sisseviimist vähenes kohapeal haigestumiste arv.“