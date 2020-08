Kohtla-Järve gümnaasiumis alustab uut õppeaastat poole vähem õpilasi

Kooli direktor Hendrik Agur ütles, et koolist on aastaga lahkunud ligikaudu sada õpilast ja kümnendasse klassi võeti tänavu vastu 60 õpilast vähem kui mullu. "Ära läksid need, kes ei saanud õppetööga meie kriteeriumide järgi hakkama," sõnas ta, märkides, et nägi juba eelmisel suvel vastuvõtuprotsessi ajal, et umbes sada õpilast ei ole gümnaasiumi tasemel, aga nad võeti siiski vastu, et anda võimalus end tõestada.