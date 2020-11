Jõhvi kaitseväelinnakus on koroonasse nakatunud 28 inimest

Brigaad avaldas, et kõigi viirusesümptomitega sõdurid on isolatsioonis. Positiivse koroonatesti tulemuse andnud sõdurid viibivad isolatsioonialal meditsiinikeskuse järelvalve all. Kõik viirusekahtlusega sõdurid on ülejäänud üksustest eraldatud. "Hindame olukorda pidevalt ja planeerimisel ning ettevalmistamisel on riskigrupis olevate üksuste laustestimine," oli kirjas teates.

Jõhvi idaservas Pargi tänaval asuvas kaitseväelinnakus asuvad Kalevi jalaväepataljon ja Viru jalaväepataljon.

Ennetavate meetmetena on brigaadis kasutusele võetud maski kandmise kohustus, võimalikult sage käte pesemine ning desinfitseerimine ja kõigi ürituste ning suuremate rivistuste ära jätmine. Et hoida ära viiruse edasist levikut, pikendas brigaad eelmisest neljapäevast kehtivaid piiranguid, mis puudutavad ajateenijate väljalubasid ja külaliste vastuvõtmist. Lähedastega saab ühendust hoida sotsiaalmeedia vahendusel või helistades neile. Samuti on sõduritele võimalik saata posti teel pakke.

Ida-Virumaal on neljapäevase seisuga 11 koroonaviirusekollet. Neist suurima, Jõhvis asuva Viru vangla koldega, on seotud 230 inimest.

Alates eelmise nädala lõpust on suuremaks kasvanud ka Narva Paemurru spordikooli kolle, kus on 48 nakatunut. Hoidmaks ära viiruse levikut, suunas Narva linnavalitsus alates neljapäevast kõigi üldhariduskoolide õpilased kodusele distantsõppele. Suletud on ka huvikoolid, spordikoolid, noortekeskus ja Rugodivi kultuurimaja.