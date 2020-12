"Praegu arutatakse järgmise aasta eelarvet, toimunud on esimene lugemine ning seal figureerib summa 100 000 eurot. Ent pärast seda, kui selgus, et väga suur hulk taotlejaid sügiseses voorus raha ei saanud, tehti ettepanek toetussummat kahekordistada," rääkis ta. "Komisjon teeb ettepaneku kavandada eelarvesse 200 000 eurot. Olen kindel, et saadikud toetavad meid. Kui see otsus aasta alguses vastu võetakse, siis aprillikuises taotlusvoorus saavad need, kes on pingutanud ja dokumendid õigesti vormistanud, kindlasti raha. Ja jääb ka uute taotluste jaoks."