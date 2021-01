Tarekese lasteaia soojustuse projekteerimise hange kukkus läbi

Abilinnapea Vitali Borodini sõnul on projekti eesmärk lasteaiahoone energiatõhususe parandamine ja ülalpidamiskulude vähendamine. Investeeringute summa on 900 000 eurot, eelarves on ka Kohtla-Järve linnavalitsuse omafinantseeringu summa 279 000 eurot.