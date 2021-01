Ida-Viru keskhaigla võttis üle Narva haigla kirurgiaosakonna töö

"Kuni 22. jaanuarini peatame plaanilised operatsioonid, välja arvatud need, mis puudutavad naistekliiniku patsiente. Sünnitusabi osutatakse tavapäraselt," teatas neljapäeval Narva haigla ülemarst Olev Silland.

Ta lisas, et kõik kirurgiaosakonna töötajad peale nende, kes on juba koroonaviiruse läbi põdenud, jäid kümneks päevaks karantiini. Nakatunud patsiendid viidi üle COVID-osakonda. Need kirurgiaosakonnas olnud patsiendid, kes ei vajanud operatiivset kirurgilist ravi, viidi ajutiselt sisehaiguste kliinikusse.