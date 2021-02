Festivali toimumisest teavitasid korraldajad mõne päeva ette: ehkki talv on lumerohke ja ilm imeilus, ei saanud korraldajad koroonapiirangute tõttu kindlalt lubada, et lumelinna ehitamine ka teoks saab. Langetanud lõpliku otsuse, et festival siiski toimub, tuli korraldajail muretseda jällegi selle pärast, kas neil õnnestub meeskonnad kokku saada...

"Tore oli näha nägudel naeratusi ning kõikjal valitsenud siirast rõõmu," ütles üks korraldajatest, Kohtla-Järve kultuurikeskuse infojuht Jurate Kastritskaja. "On näha, et linlased on üritustest väga suurt puudust tundnud, meie aga oleme juba pikka aega linnaelanikke taga igatsenud. Sellised festivalid on alati lõbusad, tänavune aga kohe eriliselt."