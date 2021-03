"Estoveri tegevjuhina olin töö tõttu seotud ka paari suurfarmi juhtimisega. Päris puhtaid piimatootjaid, kes ainult piimalehmade kasvatamisega tegelevad ja põldu üldse ei pea, on Eestis suhteliselt vähe," rääkis Prits, et viljakasvatusega on ta mingil määral varemgi kokku puutunud.