ATKO Liinid on Kohtla-Järve linnaliine teenindanud peaaegu kaheksa aastat, ent praegu kehtiva lepingu tähtaeg saab augusti viimasel päeval läbi ning seetõttu kuulutati välja uus hange. Kohtla-Järve linnavalitsuse transpordi peaspetsialist Andrei Poludetkin ütles, et vedude maht jääb samaks: ligi miljon liinikilomeetrit, seitse linnaliini. Kuid seekord sõlmitakse leping hanke võitjaga kümneks aastaks − tähtaega pikendati, et tõsta potentsiaalsete osalejate huvi tehnilise baasi arendamisse investeerimise vastu.