"Mul on väga hea meel, et oma huvi Narva haigla vastu on ilmutanud ka Eesti juhtivad arstid. See tähendab, et meie haiglal on oma tulevik, ning meil peaks olema hea meel ka selle üle, et riik on nõus selle renoveerimist Euroopa rahaga toetama. Olen kindel, et viie aasta pärast on Narva haigla sootuks teises seisukorras kui praegu," sõnas Raik optimistlikult.