Narvas üles seatud liidrikandidaat Natalja Umarova, kes ise pole erakonna Eesti 200 liige, andis teada, et nende nimekirjas on praegu 30 nime. "Loodetavasti saame neid kokku kuni kuuskümmend."

Umarova märkis, et nimekirjas pole esialgu ühtegi Narva linnavolikogu praegust liiget. "See võib olla nii hea kui ka halb," ütles ta. "Minule on oluline, et nimekirjas oleks inimesed, kes valutavad linna pärast südant ja on oma ala professionaalid."