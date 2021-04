Põhja-Kiviõli karjääri lisandub üle saja tuhande uue puu

"Kui kogu mets istutatud, tuleb meil mõnes kohas, kus on astangud, ehitada või uuendada piirdeaed. Samuti käime üle kõik metsaalad, et vaadata, kas mõnes kohas on vaja teha järelistutust," rääkis Sulp. "On hea meel näha, et elusloodus on karjäärialal tagasi. Lisaks lindudele, kes naudivad endistesse tranšeedesse tekkinud veekogusid, on karjäärialal nähtud nii rebast kui ka karu."