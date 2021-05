Praegu on Jõhvi Malmi tänava piirkonda jääv isetekkeline jalakäijate ülekäigukoht aktiivses kasutuses. Juba järgmisel aastal on aga selle asemel tunnel ning selleks, et jalakäijad vanast harjumusest üle raudtee ei läheks, ehitatakse raudtee äärde tõkked. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik