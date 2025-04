JUHTKIRI Putinistide varjatud meelsus

Alates täiemahulisest agressioonist on Eesti riik keelanud karmilt Venemaa sümboolika avaliku eksponeerimise, samuti agressiooni õigustamise. Siiski pole mingit kahtlust, et eelkõige Ida-Viru suuremates linnades on hulk inimesi, kes Putini režiimile mõtteis kaasa elab ning Ukrainat tõemeeli fašistlikuks riigiks peab, nagu naaberriigi propagandamasin juba aastaid väidab.