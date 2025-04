KOLEDUS MÜÜB Kummituslikust Viivikonnast on saanud turismimagnet

Matkajuhid märkasid päev varem tehtud "luure" käigus kunagise poe ees vedeleva kinga sees odekolonnipudelit. Pühapäevaks oli see kadunud.

Poolsada inimest võttis ette üle neljatunnise teekonna, et avastada varsti ligi saja-aastase ajalooga Viivikonna kaevandusasulat ja karjäärimaastikku. Kunagi õhkas üks Venemaalt Viivikonda elama ja tööle tulnud naine, et saabus paradiisi. Nüüd on kunagine õitsev kaevandusasula muutunud matkajate paradiisiks. Pühapäevalgi oli külalisi rohkem kui Viivikonnas elanikke.