Urve Kilk tantsurühmade juhendamisest: "Nii kaua kui jaksan, nii kaua teen, ma pole piiri ette pannud"

Urve ütleb, et see käis lihtsalt: „Öeldi, et on tarvis, ja tuli ära teha. Kui öeldi, et tantsija peab tulema, siis tantsija tuli. Anti korraldus, et tuleb tulla, tuleb olla – sageli ainult kaunistuseks, ei millekski muuks. Kui mingisugune delegatsioon tuli, siis pidid ikka ilusad rahvariietes tüdrukud seal lilli üle andma, seda tuli lihtsalt teha.“

Alles hiljuti oli neil Ilma Adamsoniga sellest juttu olnud, kuidas Ilma sai öösel teada, et hommikul tuleb mingi delegatsioon ja on vaja tantsijatega kohal olla. „Ja ta helistaski öösel oma tantsijatele, et lugu on nüüd selline. See oli toona täiesti tavapärane,“ nendib Urve. „Helju tantsijad pidid ilmselt minu omadest sagedamini käima delegatsioone vastu võtmas, sest Helju oli valitsusega rohkem seotud, kuna töötas kultuuriosakonnas. Nii et loomulikult said tema tantsijad rohkem vatti. Aga see polnud ainult kohustus, vaid see oli ka au, et just neid kutsuti ja nendel paluti tulla.“