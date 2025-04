Kohtla-Järve munitsipaalkoolid said loa jätkata õpetamist osaliselt vene keeles

Kohtla-Järve volikogu andis septembrist liituvatele Kesklinna ja slaavi põhikoolile loa korraldada järgmisel õppeaastal osas klassides õppetööd vene keeles, olgugi et abilinnapea rääkis juba kuus aastat tagasi, et Kohtla-Järve koolides on eesti keele õppimisega kõik "superhästi".